CEO do Citigroup anuncia mudanças administrativas, em tentativa de simplificar sua estrutura

A CEO do Citigroup, Jane Fraser, está mudando os níveis superiores de gestão do banco, eliminando funções sobrepostas em sua mais recente tentativa de simplificar a organização em expansão.

O banco disse nesta quarta-feira, 13, que se livrará da sua divisão de longa data em duas divisões e eliminará a camada internacional que supervisiona as regiões globais.

Simplificar o Citigroup tem sido um dos principais objetivos de Fraser desde que assumiu o comando do banco no início de 2021. A complexidade criou angústia nos reguladores do Citi e nos seus investidores. Os reguladores exigem que o banco melhore as salvaguardas e os programas de dados e investidores querem ver custos mais baixos e melhores retornos.

“Precisamos dos líderes das nossas cinco empresas à minha mesa, totalmente envolvidos na forma como operamos a empresa e nas decisões críticas que tomamos todos os dias”, escreveu Fraser num memorando aos funcionários na quarta-feira. “Precisamos de uma estrutura com menos camadas e linhas de tomada de decisão mais claras e diretas”.

O banco recusou-se a dizer quantos empregos seriam cortados nas mudanças, mas a nova estrutura eliminará funções em todo a empresa. Fraser disse em seu memorando que os funcionários saberão até o final de novembro as mudanças em suas funções.

