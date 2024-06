CEO do Cebri integra advisory board do think tank italiano Ispi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/06/2024 - 11:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 5 JUN (ANSA) – Julia Dias Leite, presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), um dos mais prestigiados think tank da América Latina, passou a integrar o advisory board (conselho consultivo) do Instituto de Estudos de Política Internacional (Ispi) de Milão, um dos principais institutos italianos.

O Cebri tem 25 anos de experiência como centro de estudos independente dedicado ao desenvolvimento do conhecimento e à promoção de debates sobre temas da agenda internacional. Ele acredita na promoção do diálogo entre diferentes protagonistas, tanto do setor público quanto do privado, com o objetivo de compreender melhor a agenda internacional e o papel do Brasil no cenário global.

Por sua vez, o Ispi é um dos mais importantes centros de estudos italianos, especializado em análise geopolítica e tendências político-econômicas globais. Entre seus órgãos está um conselho consultivo, presidido pelo diretor-geral Paolo Magri, que inclui 16 especialistas nacionais e internacionais, incluindo Dias Leite para o Brasil.

Dias Leite também é presidente do conselho da Piemonte Holding e conselheira da Elea Digital Centers. (ANSA).