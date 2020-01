CEO do Bayern de Munique volta a criticar reforma da Champions

O chefe-executivo do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, voltou a criticar nesta quarta-feira (29) os projetos de reforma da Liga dos Campeões, afirmando que as confederações precisam parar de aumentar o tamanho das competições.

“Chegamos a um ponto em que é preciso dizer ‘stop’. Os jogadores e os técnicos precisam se levantar e dizer chega”, pediu o ex-jogador do Bayern durante um congresso de negócios no esporte em Dusseldorf, referindo-se aos principais projetos debatidos atualmente: fase de grupos da Liga dos Campeões disputada em grupos de oito clubes, criação da Copa do Mundo de Clubes, aumento da Copa do Mundo de 32 para 48 seleções…

Em relação ao projeto de reforma da Champions, Rummenigge foi enfático: “É preciso rejeitar isso. Não há data disponível para uma competição na qual os dois finalistas teriam jogado cada um 21 jogos no total, e com grupos de oito teríamos vários jogos sem interesse”.

“Não há nenhum motivo para mudar esse formato. Eu realmente não entendo: estamos tentando consertar algo que não está quebrado”, continuou o CEO do Bayern, acusando o futebol de ter se tornado “político e comercial demais”.

“O grande problema do futebol internacional é que as confederações desenvolvem cada vez mais suas competições. É preciso se perguntar se isso é bom para o futebol ou somente para o caixa”, ponderou Rummenigge, que comanda um dos clubes mais ricos da Europa, com receita na temporada passada de 750 milhões de euros.

