CEO do Al-Hilal nega substituir Neymar por Cristiano Ronaldo no Mundial: ‘Ficção científica’

CEO do Al Hilal, Esteve Calzada, foi enfático ao negar a possibilidade de investir em Cristiano Ronaldo para o Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá entre os meses de junho e julho de 2025. O craque português, do Al-Nassr, vinha sendo cotado para o lugar de Neymar, indicando o que poderia ser a saída do atacante do clube saudita e um possível retorno ao futebol brasileiro.

“Soa a ficção científica. CR7 não é nosso jogador, então é muito difícil comentar isso. Ele não está livre no mercado no momento, então não é bom falar sobre esse assunto”, disse Calzada ao GiveMeSport.

Com contrato até junho de 2025, Cristiano Ronaldo poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro. Dono de quatro títulos do Mundial de Clubes, um pelo Manchester United e três pelo Real Madrid, o português voltaria a ser o centro das atenções de uma competição caso fosse contratado pelo Al-Hilal.

Além disso, Cristiano Ronaldo estaria atuando novamente em um mesmo torneio que terá Lionel Messi. O argentino disputará o Mundial pelo Inter Miami e caiu no grupo do Palmeiras, ficando ao lado também de Porto e Al-Ahly, do Egito. Já o Al-Hilal terá pela frente Real Madrid, Pachuca, do México, e RB Salzburg, da Áustria.

Aos 39 anos, o craque português está tendo uma grande temporada pelo Al Nassr. Em 19 jogos, marcou 16 gols e três assistências. O clube saudita negocia a renovação com seu principal jogador, que ainda não definiu o futuro de sua carreira.

O Mundial de Clubes terá como jogo de abertura o duelo entre Inter Miami e Al-Ahly, no dia 14 de junho.