CEO diz que o Twitter viu seu ‘maior dia de uso’, apesar do Threads

Diego Sousa 12/07/2023 - 3:03

A CEO do Twitter, Linda Yaccarino, twittou na segunda-feira que o site de mídia social na semana passada “teve nosso maior dia de uso desde fevereiro”, apesar dos relatos de que o tráfego está diminuindo à medida que os usuários passam para o novo aplicativo Threads da Meta.

“Existe apenas UM Twitter. Você sabe. Eu sei disso”, escreveu Yaccarino em seu tweet.

A postagem de Yaccarino parecia dar um soco no Threads, que foi lançado na quarta-feira e já conta com mais de 100 milhões de usuários.

Musk – que deixou o cargo de executivo-chefe no mês passado – respondeu com: “Os segundos cumulativos do usuário por dia de tela do telefone, conforme relatado pelo iOS e Android, são os mais difíceis de jogar. Acho que podemos bater um recorde histórico esta semana.”

Se Yaccarino define “uso” como tempo de exibição, sua postagem sugere que os usuários do Twitter estão gastando mais tempo no aplicativo – não que o Twitter esteja ganhando popularidade.

Twitter tem mais de 368 milhões de usuários ativos mensais, de acordo com Statista.

A Threads, por sua vez, foi anunciada como a “matadora do Twitter” e foi promovida pelo chefe Mark Zuckerberg como uma versão mais amável e gentil de sua rival de propriedade de Musk.

“O objetivo é mantê-lo amigável à medida que se expande. Acho que é possível e, em última análise, será a chave para seu sucesso”, escreveu ele no Threads.

“Essa é uma das razões pelas quais o Twitter nunca teve tanto sucesso quanto eu acho que deveria, e queremos fazer diferente”, acrescentou Zuckerberg.

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, negou as alegações de que o Threads irá imitar o Twitter, embora Musk já tenha ameaçado processar a Meta por criar uma plataforma imitadora.

Os usuários acessam o Threads por meio de suas contas do Instagram, e muitos atribuem a integração do novo aplicativo com o adorado site de compartilhamento de fotos como a razão de seu sucesso.

O Instagram tem mais de 2 bilhões de usuários ativos mensais, representando uma ameaça real para o público do Twitter.

Poucos dias antes de Yaccarino afirmar que o tráfego do Twitter era o melhor desde fevereiro, o chefe de segurança cibernética da Cloudfare, Matthew Prince, compartilhou um gráfico em sua conta no Twitter e no Threads que mostrava uma imagem muito diferente.

O gráfico, que Prince postou no domingo, mostrou um declínio acentuado no tráfego do Twitter desde janeiro.

Os dados de Prince se encaixam com os números divulgados pela Similarweb , a empresa de análise da web que disse que o tráfego da web para o Twitter caiu 5% ao longo das primeiras 48 horas após o Threads ficar online.

O tráfego da web do Twitter caiu 11% em comparação com o mesmo período do ano passado, informou a Similarweb.





O sucesso de Thread colocou Musk na defesa , aumentando a rivalidade entre ele e Zuckerberg desde que os chefes da Big Tech concordaram em uma luta real de artes marciais mistas em Las Vegas no mês passado.

Mais recentemente, Musk, 52, desafiou seu inimigo de 39 anos para um “concurso de medição d-k” em um tweet bizarro .

O pai de 10 filhos fez a proposta poucas horas depois de chamar o cofundador do Facebook de “cuck”.

