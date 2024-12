CEO de seguradora de saúde é assassinado a tiros em Nova York

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/12/2024 - 17:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 4 DEZ (ANSA) – O CEO da gigante de seguros de saúde UnitedHealthcare, Brian Thompson, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira (4) em frente a um hotel de luxo em Nova York, nos Estados Unidos.

O crime ocorreu pouco antes das 7h, no horário local, quando o executivo de 50 anos havia acabado de deixar o edifício. Após ser baleado várias vezes, ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Depois de ter disparado em direção do empresário, o assassino saiu correndo, subiu em uma bicicleta elétrica e deixou a zona do crime. O bandido usava uma jaqueta bege, máscara preta e mochila cinza.

A polícia local informou que o assassinato do executivo foi um “ataque premeditado, planejado e direcionado”.

Paulette Thompson, esposa do CEO morto em Manhattan, disse em uma entrevista à NBC News que seu marido recebeu ameaças recentemente.

“Houveram ameaças, mas não sei os motivos, talvez falta de cobertura do plano de saúde? Não sei os detalhes. Só sei que ele disse que havia pessoas que o ameaçaram”, afirmou a mulher.

Thompson, que vivia em Minnesota, foi promovido a CEO da UnitedHealthcare em abril de 2021. Ele comandava uma unidade do maior UnitedHealth Group, que oferece seguros e benefícios farmacêuticos e é uma das maiores empresas do país, com faturamento de US$ 372 bilhões em 2023. (ANSA).