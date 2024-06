CEO da Zoom quer criar clones digitais de IA para ir às reuniões por você

Diego Ferroni Diego Ferron - https://istoe.com.br/author/diego/ 10/06/2024 - 1:40 Para compartilhar:

O CEO da Zoom espera criar uma “tecnologia digital gêmea” para que os trabalhadores possam ter uma versão de inteligência artificial de si mesmos participando de reuniões e de outras partes demoradas do dia de trabalho.

“Posso enviar uma versão digital minha para participar e poder ir à praia”, disse Eric Yuan ao The Verge .

Um “gêmeo digital” é essencialmente uma versão falsa de você mesmo, que seria capaz de participar de suas reuniões e até mesmo tomar decisões em seu nome.

O CEO de 54 anos e sua equipe na plataforma de videoconferência estão trabalhando para aproveitar a IA para “automatizar totalmente” esse aspecto do trabalho.

“Hoje, todos nós passamos muito tempo fazendo ligações, participando de reuniões, enviando e-mails, excluindo alguns e-mails de spam e respondendo algumas mensagens de texto, ainda muito ocupados”, disse Yuan.

Ele acrescentou: “Você não precisa gastar tanto tempo [em reuniões]. Você não precisa fazer cinco ou seis ligações do Zoom todos os dias. Você pode aproveitar a IA para fazer isso.”

Yuan sugeriu que permitir que a IA assuma as partes “chatas” do trabalho poderia permitir uma grande mudança no equilíbrio entre vida pessoal e profissional – e potencialmente até mesmo encurtar a semana de trabalho.

“Você e eu podemos ter mais tempo para ter mais interações pessoais, mas talvez não para o trabalho. Talvez por outra coisa. Por que precisamos trabalhar cinco dias por semana? Mais adiante, quatro ou três dias”, disse ele.

“Por que não passar mais tempo com sua família? Por que não focar em coisas mais criativas, devolvendo seu tempo, retribuindo à comunidade e à sociedade para ajudar os outros, certo?

No entanto, tudo isso depende do avanço da IA ​​e de quanto tempo leva para chegar lá.

“Acho que, por enquanto, a principal coisa é que a IA ainda não existe e isso ainda levará algum tempo”, compartilhou Yuan. “Vamos supor, daqui a cinco ou seis anos, que a IA esteja pronta. A IA provavelmente pode ajudar em talvez 90% do trabalho, mas em termos de interação em tempo real, hoje, você e eu estamos conversando online.”

“Então, posso enviar minha versão digital – você pode enviar sua versão digital.”

Mas Yuan observou que a única coisa que a IA não pode controlar são as reuniões e conexões presenciais.

“Se eu passar no seu escritório, digamos que eu te dou um abraço, você aperta minha mão, certo? Acho que a IA não pode substituir isso”, disse ele. “Ainda precisamos ter interação presencial. Isso é muito importante. Digamos que você e eu estejamos sentados juntos em um Starbucks local e tendo uma conversa muito íntima – a IA também não pode fazer isso.”

Este não seria o primeiro exemplo de um gêmeo digital.

O defensor holístico da saúde Deepak Chopra, 77, é uma das várias pessoas que já se “clonaram” digitalmente.

Delphi , considerada a primeira plataforma de clonagem digital do mundo, usa dados de podcasts, vídeos, PDFs e outros conteúdos para desenvolver um clone que pode imitar os pensamentos e a fala do usuário – e isso pode levar apenas uma hora.

Os clones de vídeo já existem no Japão graças a uma empresa chamada Alt.AI , que cria clones tão realistas que parecem impacientes quando você não responde a eles via chat.

Outra empresa, a Coachvox AI , cria clones digitais que oferecem coaching de vida e coaching de negócios com base nos pensamentos da pessoa real.