CEO da Walgreens Boots Alliance deixa o cargo

Rosalind Brewer deixou o CEO da Walgreens Boots Alliance menos de três anos depois de assumir o comando da operadora de farmácias. Brewer, 61 anos, ex-executiva da Starbucks e do Sam’s Club, assumiu o cargo em março de 2021.

Sua saída abrupta deixa a gigante das farmácias em busca de um novo líder em um momento de turbulência.

O preço das ações da Walgreens caiu quase 50% nos últimos dois anos, enquanto a rival CVS Health caiu quase 25%. A Walgreens tem sido o componente de pior desempenho do índice Dow Jones.

Na sexta-feira, a empresa afirmou que espera que o lucro ajustado por ação para o ano fiscal encerrado em 31 de agosto fique no limite inferior de sua previsão. Em julho, a empresa havia cortado suas metas anuais de lucro por ação para cerca de US$ 4, de pelo menos US$ 4,45, citando gastos mais baixos do consumidor e vendas menores de produtos relacionados à covid-19.

A Walgreens disse que Ginger Graham, membro de longa data do conselho, assumirá o cargo de CEO interino enquanto a empresa procura um sucessor permanente.

Graham, de 67 anos, atuou anteriormente como CEO da fabricante de medicamentos Amylin Pharmaceuticals. Fonte: Dow Jones Newswires

