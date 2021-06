CEO da Petrobras ouve demandas de caminhoneiros em reunião na sede da empresa

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, se reuniu nesta terça-feira na sede da estatal com a diretoria do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), grupo que reúne representantes de caminhoneiros, para ouvir demandas da entidade, informou a petroleira em nota à imprensa.

“O presidente escutou as preocupações dos representantes do CNTRC e afirmou que vai avaliar as sugestões do setor”, disse a Petrobras, sem detalhar quais as demandas foram apresentadas.

Em maio, o CNTRC havia defendido em carta aberta ao presidente Jair Bolsonaro que o governo deveria taxar exportações de petróleo e utilizar a arrecadação para reduzir impostos sobre combustíveis.

O pleito veio após os valores dos combustíveis terem voltado a subir nos postos no Brasil naquele mês, com o fim de uma isenção temporária de impostos federais garantida para o diesel que valeu por dois meses.

À época, a demanda dos caminhoneiros ocorreu após constantes reclamações do próprio presidente Bolsonaro sobre o custo dos combustíveis, tema que levou inclusive à troca do comando da petroleira, com a saída de Roberto Castello Branco e a chegada de Luna.

Também na nota da Petrobras desta terça-feira, Luna afirmou que o transporte modal rodoviário é muito importante para o Brasil. “A Petrobras busca compreender os atores da sociedade, avalia a melhor forma de contribuir com todos eles e está sempre aberta ao diálogo”, completou, também sem dar detalhes.

Ainda participaram do encontro, segundo a Petrobras, os diretores executivos da petroleira Claudio Mastella, de Comercialização e Logística, e Roberto Ardenghy, de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade.

(Por Marta Nogueira)

