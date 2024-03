CEO da OnlyFans insiste que a plataforma não é um site pornográfico: ‘Termo bastante pejorativo’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/03/2024 - 1:41 Para compartilhar:

A CEO da OnlyFans, Kelly Blair, tentou esclarecer o que é oferecido na popular plataforma baseada em assinatura – insistindo que não é um site “pornográfico”.

Blair, ex-diretora de estratégia e operações do site com sede no Reino Unido que assumiu o comando em janeiro de 2022, rejeitou a noção de que a plataforma é exclusivamente para conteúdo sexual em entrevista ao Financial Times esta semana.

“Não somos um site que hospeda conteúdo adulto, mas também hospedamos uma variedade de outros conteúdos. E muitas pessoas que criam conteúdo adulto também optam por criar outros conteúdos, então talvez ioga e ioga nua”, disse ela ao canal.

Ela disse que sites de conteúdo adulto como OnlyFans deveriam atender a outros interesses adultos – não apenas sexo – incluindo “comédia, esportes e música”.

“Não queremos categorizar as pessoas, por isso não o fazemos. É por isso que também não categorizamos nosso conteúdo. Os criadores podem criar qualquer conteúdo que desejarem, desde que esteja dentro dos nossos termos de serviço”, acrescentou Blair.

OnlyFans foi lançado em 2016 como uma plataforma de mídia social baseada em assinatura que permitia que profissionais do sexo e outros criadores publicassem conteúdo atrás de um acesso pago. Desde a sua fundação, OnlyFans distribuiu mais de US$ 8 bilhões aos seus criadores.

Depois de explodir em popularidade durante a pandemia de COVID, OnlyFans procurou se afastar do conteúdo explícito para expandir seu apelo a públicos mais conservadores e evitar repressões de gigantes das mídias sociais como Facebook e Instagram.

Blair disse ao Financial Times que discorda do fato de o site ser rotulado como “pornográfico”, o que ela acredita ser “um termo bastante pejorativo”.

“Há muitas pessoas que ouviriam isso e pensariam uma coisa ou outra. . . Além disso, muito do conteúdo do nosso site são mensagens ou bate-papos, ou conversas sobre café da manhã ou sobre uma variedade de coisas diferentes”, disse ela. “Quando falamos sobre esse assunto, é muito importante ser o menos emotivo possível.

“A palavra ‘pornografia’ está envolvida em algumas das coisas negativas que aconteciam na indústria de conteúdo adulto, e fizemos muito para tentar ajudar os criadores de conteúdo adulto a ter um espaço seguro no mundo. internet e ser tratado com respeito. Essa é a razão pela qual não costumo usar a palavra com P”, acrescentou Blair.

A CEO disse que a empresa está prosperando financeiramente, tendo crescido 17% no ano passado, com receitas superiores a 1 bilhão de dólares à medida que se expande para outros mercados globais.

OnlyFans registrou mais de 3,1 milhões de criadores e 238,8 milhões de fãs, informou o Financial Times.

O site recebe 20% dos lucros de seus criadores, segundo o site.

Blair defendeu Onlyfans no passado , dizendo à Bloomberg em 2022 que “Nossos criadores de conteúdo fornecem conteúdo sobre qualquer coisa, desde jardinagem até jardins femininos e, por algum motivo, OnlyFans é ‘um site de conteúdo adulto’”.

O site enfrentou imensa reação dos criadores em 2021, depois de anunciar que iria proibir conteúdo sexualmente explícito. OnlyFans desistiu dos planos depois que os criadores alegaram que isso ameaçaria sua renda.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias