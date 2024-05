CEO da Nvidia ganha US$ 7,6 bilhões em um só dia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/05/2024 - 7:50 Para compartilhar:

O bilionário taiwanês Jensen Huang, de 61 anos, cofundador e presidente da Nvidia, viu sua fortuna pessoal passar de US$ 77 bilhões no início de abril para US$ 91 bilhões nesta sexta, 24, segundo dados da revista Forbes. Com isso, Huang saltou do posto de 20.ª pessoa mais rica do mundo para a 17.ª posição.

Pelos cálculos de um outro índice que lista os bilionários, da Bloomberg, US$ 7,65 bilhões foram ganhos por Huang na quinta-feira passada, um dia após a Nvidia divulgar seu balanço. Na véspera, antes da divulgação dos resultados, a companhia valia US$ 2,35 trilhões, e viu essa cifra saltar para US$ 2,55 trilhões no fechamento do mercado, o que a colocou como a terceira empresa mais valiosa da Bolsa americana, atrás apenas da Apple e da Microsoft.

Trajetória

Criada em 1993, a Nvidia passou a desenvolver chips de processamento de vídeo (ou GPUs) para computadores e videogames. Essa tecnologia tornou-se essencial para processar vídeos pesados na indústria de games (abastecendo consoles como Xbox e PlayStation) e indispensável em supercomputadores.

Mais recentemente, com as GPUs (unidades de processamento central, que executam tarefas sequencialmente e com mais consumo de energia), esses chips evoluíram para abastecer as máquinas que rodam as redes neurais que turbinam a inteligência artificial (IA), fazendo da Nvidia uma gigante entre as bigtechs.

A lista da Forbes, que calcula em tempo real a fortuna dos bilionários ao redor do planeta, mostrou ainda que o empresário francês Bernard Arnault perdeu US$ 28 bilhões. Em abril, o dono da holding que engloba a Louis Vuitton e a Sephora tinha US$ 233 bilhões, cifra que caiu a US$ 205,3 bilhões nesta sexta, 24. Apesar disso, ele permanece em primeiro na lista da Forbes.

Outros dois nomes do topo da lista, Elon Musk e Jeff Bezos, respectivamente no segundo e terceiro lugares, também viram suas fortunas crescerem. A de Bezos passou de US$ 194 bilhões para US$ 199,5 bilhões, ultrapassando Musk e ficando em segundo lugar. Já o dono da Tesla e do X, ex-Twitter, saltou de US$ 195 bilhões para US$ 197,1 bilhões.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.