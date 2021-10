CEO da Lucid diz que implantação de táxis autônomos poderá demorar 10 anos

SÃO FRANCISCO (Reuters) – Peter Rawlinson, CEO da Lucid Group, uma empresa iniciante de carros elétricos, disse na quinta-feira que levará uma década para que os táxis autônomos sejam colocados nas ruas.

“Acho que faltam 10 anos para vermos frotas de robôs-táxis. Não chegarão tão cedo, mesmo com os sistemas de detecção mais avançados do mundo”, disse Rawlinson, ex-engenheiro-chefe da Tesla Inc, durante o Automotive Summit, da Reuters Events.

(Reportagem de Hyunjoo Jin)

Saiba mais