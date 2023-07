CEO da Gucci, Marco Bizzarri deixará cargo ocupado desde 2015

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/07/2023 - 19:39 Compartilhe

PARIS, 18 JUL (ANSA) – O Grupo Kering, que engloba diversas marcas de luxo, anunciou nesta terça-feira (18) que o CEO da Gucci, Marco Bizzarri, permanecerá no cargo somente até o dia 23 de setembro deste ano.

Segundo comunicado, Bizzarri, que ocupa a função desde 2015, será substituído pelo atual diretor-gerente da Kering, Jean-François Palus, durante “um período de transição”.

“Quero agradecer ao Marco por sua contribuição espetacular para o sucesso da Gucci e da Kering e eu desejo-lhe o melhor para seus empreendimentos futuros”, disse François-Henri Pinault, presidente e CEO do grupo francês.

Durante apresentação dos resultados anuais de 2022, o executivo francês ressaltou que “a Gucci é obviamente a nossa prioridade, porque é o nosso maior trunfo embora não tenha conseguido os melhores desempenhos ultimamente”.

Pinault afirmou ainda que est[a “determinado” a colocar a Gucci “de volta aos trilhos”.

Com o novo cargo, Jean-François Palus terá a tarefa de fortalecer as equipes e operações da Gucci. Ele deixará seu cargo no conselho de administração da Kering e se mudará para Milão.

A Kering também anunciou outras nomeações: a presidente e CEO da Yves Saint Laurent desde 2013, Francesca Bellettini, foi nomeada vice-CEO da Kering, responsável pelo desenvolvimento da marca.

Todos os CEOs das marcas se reportarão a ela.

“Estamos construindo uma organização mais forte para capturar totalmente o crescimento do mercado de luxo global. Estou ansioso para trabalhar com Francesca em sua nova função. Quando ela ingressou na Saint Laurent, ela era uma parceira incrível e agora todas as nossas marcas, assim como o Grupo, se beneficiarão de sua expertise”, concluiu Pinault. (ANSA).

