CEO da Grayscale renuncia, em meio a êxodo de investidores de fundo ETF de bitcoin

O CEO da Grayscale Investments, Michael Sonnenshein, renunciou ao cargo, após uma década ajudando a transformar a empresa na maior gestora de criptomoedas do mundo.

Peter Mintzberg, que atualmente atua como chefe global de estratégia da divisão de gestão de ativos e patrimônio do Goldman Sachs, se tornará CEO da Grayscale em agosto, disse a empresa. Mintzberg, cuja carreira de 20 anos em Wall Street abrange BlackRock, OppenheimerFunds e Invesco, também ingressará no conselho da Grayscale.

Mintzberg assumirá o comando da Grayscale durante um período desafiador. Durante anos, o Grayscale Bitcoin Trust foi uma das poucas maneiras de os investidores apostarem no bitcoin em suas contas de corretagem sem comprar a criptomoeda em si. Esta posição privilegiada ajudou o fundo, conhecido pelo seu símbolo GBTC, a acumular mais de US$ 40 bilhões em ativos sob gestão no seu pico em novembro de 2021.

Mais recentemente, o quadro mudou, com investidores retirando mais de US$ 17 bilhões desde que foi convertido em um fundo negociado em bolsa em janeiro.

Em contraste, nove ETFs de bitcoin recém-lançados por gestores de ativos de Wall Street, como BlackRock e Fidelity Investments, atraíram mais de US$ 30 bilhões em entradas. Fonte: Dow Jones Newswires.