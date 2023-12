CEO da Gol diz esperar que o Voa Brasil seja lançado no começo de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2023 - 17:15 Para compartilhar:

As negociações das empresas aéreas com o governo federal sobre o Voa Brasil seguem em aberto, mas o CEO da Gol, Celso Ferrer, espera que o programa seja lançado no começo de 2024. A iniciativa desenvolvida pelo Ministério de Portos e Aeroportos prevê passagens mais baratas para determinado grupo de passageiros.

“Ainda está sendo discutido qual tecnologia será usada, quem estará elegível”, explicou o executivo.

Segundo ele, está na mesa a inclusão de beneficiários do Bolsa Família, do ProUni e até de outros programas do governo.

“Nossa única preocupação é evitar qualquer tipo de canibalização com nossos consumidores atuais”, afirmou Ferrer.

Para o executivo, o programa pode incrementar a base de consumidores low cost. “Podemos ter um incremento de mais de um milhão de passageiros com o programa”, avalia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias