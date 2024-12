CEO da Fiorentina confirma que Edoardo Bove deixou UTI

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/12/2024 - 18:26 Para compartilhar:

FLORENÇA, 4 DEZ (ANSA) – O CEO da Fiorentina, Alessandro Ferrari, anunciou que o jogador da equipe italiana Edoardo Bove não está mais internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Careggi, em Florença.

O atleta foi hospitalizado após sofrer um mal súbito aos 17 minutos do primeiro tempo de uma partida no estádio Artemio Franchi. A suspeita é de que o incidente teria sido provocado por uma crise epiléptica, e exames descartaram danos no coração e no cérebro.

“Edoardo está bem, em forma e se recuperando, estamos contentes. É necessário ter paciência e respeito por ele. Ele mudou de departamento e está nas mãos certas. Saiu da UTI e foi para um setor chamado Utic, de nível de delicadeza inferior”, disse Ferrari.

De acordo com a imprensa italiana, Bove assistirá ao clássico regional entre Fiorentina e Empoli, válido pelas oitavas de final da Copa da Itália, diretamente do hospital ao lado da família. Além disso, o meio-campista teria convencido seus companheiros de equipe a não adiar o confronto. (ANSA).