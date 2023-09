CEO da Enel encontra expoentes do governo Lula no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2023 - 18:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 13 SET (ANSA) – O CEO da Enel, Flavio Cattaneo, está no Brasil para uma série de encontros de alto nível com representantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Na agenda de Cattaneo estão encontros com o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin; com o ministro da Energia, Alexandre Silveira, e com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa.

Nesta quarta-feira (13) o comandante da Enel teve também um almoço com o embaixador Francesco Azzarello, acompanhado na ocasião do Head of Americas da Enel, Alberto De Paoli; e do Country Manager da Enel para o Brasil, Nicola Cotugno. (ANSA).

