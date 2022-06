CEO da Dreyfus do Brasil diz que combate a desmatamento requer compensar agricultor

SÃO PAULO, June 28 (Reuters) – Murilo Parada, presidente-executivo da comerciante de grãos Louis Dreyfus Company no Brasil, disse nesta terça-feira que, se a sociedade quiser combater o desmatamento com seriedade, é preciso criar mecanismos para compensar os agricultores.

Parada, falando no World-Agritech South America Summit em São Paulo, disse que o desenvolvimento de um mercado de carbono pode ajudar nos esforços para conter o desmatamento no Brasil e impedir as mudanças climáticas.





(Por Ana Mano)