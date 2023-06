CEO da Bunge vai manter cargo na empresa resultante da fusão com Viterra

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2023 - 12:21 Compartilhe

Toronto, 15 – O atual CEO da trading de grãos Bunge, Greg Heckman, afirmou que continuará no comando da empresa resultante da fusão com a Viterra, mantendo o nome Bunge e operando a partir de uma sede em St. Louis, no Estado de Missouri. Em carta enviada aos funcionários da empresa, ele disse, ainda, que o atual diretor financeiro da Bunge, John Neppl, também continuará no cargo.

Por sua vez, o CEO da Viterra, David Mattiske, se juntará à equipe executiva da Bunge na função de codiretor de Operações.

Até que a transação seja concluída, em meados de 2024, as duas empresas continuarão operando separadamente, acrescentou Heckman. Enquanto isso, ele garantiu que “a liderança de ambas as companhias conduzirá o planejamento de integração e trabalhará em parceria e de forma transparente para posicionar a empresa resultante da fusão para o futuro”.

A multinacional norte-americana Bunge e a trading agrícola Viterra, de origem canadense, confirmaram fusão na terça-feira, 13, em um acordo em dinheiro e ações avaliado em cerca de US$ 8,2 bilhões, juntamente com algumas afiliadas da Glencore, do Canada Pension Plan Investment Board (CPP) e da British Columbia Investment Management (Bci).

Sob os termos do tratado, a Bunge pagará aos acionistas da Viterra cerca de 65,6 milhões de ações avaliadas em US$ 6,2 bilhões e cerca de US$ 2 bilhões em dinheiro.

A Bunge ainda assumirá US$ 9,8 bilhões da dívida da Viterra e recomprará US$ 2 bilhões de suas próprias ações. Fonte: Dow Jones Newswires

