CEO da Ark Invest, Cathie Wood aumenta participação em ações da Tesla

A Ark Invest e sua CEO Cathie Wood compraram 163.421 ações da Tesla nessa segunda-feira, 26, de acordo com um comunicado diário da empresa. As negociações da Tesla com Wood foram feitas por meio do ARK Innovation ETF e do ARK Next Generation Internet.

Cathie Wood gastou US$ 28,21 milhões na Tesla na segunda-feira, com base no preço de fechamento da Tesla de 172,63.

As ações da Tesla subiram 4,4% na semana, registrando seu primeiro avanço semanal em três semanas. Há duas semanas, as ações da Tesla caíram 6,7%, para US$ 163,57, atingindo novos mínimos de 2024 e níveis não vistos desde maio de 2023.

A Tesla caiu mais de 15% em março e foi a maior perdedora no índice S&P 500 até agora em 2024. Fonte: Dow Jones Newswires

