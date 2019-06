Centro-Sul processa 42,369 mi de t de cana na 1ª quinzena de junho, diz Unica

Brasília, 26 – As usinas e destilarias do Centro-Sul do Brasil processaram 42,369 milhões toneladas de cana-de-açúcar na primeira quinzena de junho da safra 2019/2020. O volume é 0,36% menor que o total de 42,523 milhões de toneladas moído em igual período da safra passada. Segundo dados apresentados pela União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica), no acumulado da safra, de 1º de abril até 16 de junho, o processamento acumula 170,806 milhões de toneladas, baixa de 4,10% sobre igual período da safra 2018/2019, quando foram processadas 178,111 milhões de toneladas de cana.

“Apesar do clima seco observado nas últimas semanas, a moagem desta safra ainda continua atrasada em mais de 7 milhões de toneladas”, informou Antonio de Padua Rodrigues, diretor Técnico da Única.

Segundo a entidade, 251 usinas estavam em operação no Centro-Sul até 16 de junho, em comparação com 259 unidades até a mesma data de 2018. Outras nove unidades devem iniciar as operações nas próximas semanas.

Com 64,16% da oferta total de cana destinada ao etanol e apenas 35,84% ao açúcar, a fabricação do biocombustível somou 2,108 bilhões de litros na primeira quinzena de junho, queda de 2,28% ante igual período da safra passada de 2,158 bilhões de litros. Foram produzidos 1,372 bilhão de litros de hidratado na quinzena, baixa de 5,87% e 737 milhões de litros de anidro, alta de 5,18%.

No acumulado da safra 2019/2020, 8,293 bilhões de litros de etanol foram produzidos, baixa de 5,27% sobre igual período do ano passado. Do volume total de etanol fabricado até 16 de junho, 5,876 bilhões de litros foram de hidratado, baixa de 6,23%, e 2,418 bilhões de litros de anidro, queda de 2,84% ante o mesmo período da safra passada.

A produção do adoçante foi de 1,865 milhão de toneladas quinzena inicial de junho, baixa de 6,09% sobre igual período de 2018, e acumula 6,710 milhões de toneladas na safra, queda de 10,40% ante 2018/2019.

O teor de sacarose na cana, medido na quantidade de Açúcar Total Recuperável por tonelada processada (ATR/t), foi de 128,88 quilos (kg) na quinzena inicial de junho, 4,17% inferior ao de igual período da safra passada. No acumulado da safra, o teor de sacarose está em 121,13 kg de ATR/t, queda de 4,04% sobre 2018/2019.