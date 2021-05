Centro-Sul processa 41,065 milhões de t de cana na 1ª quinzena de maio, diz Unica

São Paulo, 26 – Usinas e destilarias no Centro-Sul do Brasil processaram 41,065 milhões toneladas de cana-de-açúcar na primeira quinzena de maio, queda de 3,01% em comparação a igual período de 2020, quando foram moídos 42,339 milhões de toneladas. Os dados fazem parte do levantamento da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), divulgado nesta quarta-feira.

O diretor técnico da entidade, Antonio de Pádua Rodrigues, disse em nota que a menor moagem na temporada até aqui reflete o atraso no início da safra 2021/2022.

“A retração foi especialmente importante no estado de São Paulo, que apresentou recuo de 26,37% na quantidade de cana-de-açúcar processada até o final da primeira quinzena de maio”, afirmou ele em nota. “Nos demais estados, a moagem acumulada registrou aumento próximo a 1%.”

Rodrigues afirma que, para a primeira quinzena de maio, números preliminares indicam que a produtividade agrícola deve registrar recuo anual acima de 10%. O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) registrou produtividade de 73,22 toneladas por hectare em abril, 12,3% a menos do que no mesmo período do ano passado.

Segundo a Unica, até o fim da quinzena operavam 234 unidades produtoras. Do total, 229 processam apenas cana-de-açúcar, quatro produzem apenas etanol à base de milho, e uma utiliza as duas matérias-primas. No mesmo período do ano anterior, 240 unidades já haviam começado a processar.

A Unica projeta que mais 11 unidades iniciem os trabalhos na segunda quinzena.

Veja também