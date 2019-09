Centro-Sul processa 39,485 milhões de t de cana na 1ª quinzena do mês, diz Unica

São Paulo, 24 – As usinas e destilarias do Centro-Sul do Brasil processaram 39,49 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na primeira quinzena de setembro da safra 2019/2020. O volume é 1,85% maior que o total moído em igual período da safra passada, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). No acumulado da safra iniciada em 1º de abril o processamento atingiu 437,75 milhões de toneladas, alta de 1,21% sobre igual período da safra 2018/2019, quando foram processadas 432,51 milhões de toneladas de cana. Este resultado indica que 75% do ciclo agrícola corrente já está concluído, diz a Unica, em comunicado.

A produtividade agrícola totalizou 76,05 toneladas por hectare colhido em agosto, segundo o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). Trata-se de um aumento de 8,43% sobre o mesmo mês de 2018. Entre abril até agosto, o indicador alcançou 81,44 toneladas por hectare, alta de 3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Com 64,90% da oferta total de cana destinada ao etanol e apenas 35,10% ao açúcar, a fabricação do biocombustível somou 2,37 bilhões de litros na primeira quinzena de setembro. Na primeira metade deste mês foram produzidos 1,69 bilhão de litros de hidratado e 683,79 milhões de litros de anidro.

No acumulado da safra 2019/2020, 22,98 bilhões de litros de etanol foram produzidos, leve aumento de 0,53% sobre igual período do ano passado. Do volume total de etanol fabricado até 16 de setembro, 15,97 bilhões de litros foram de hidratado,alta de 1,00%, e 7,01 bilhões de litros de anidro, recuo de 0,52% ante o mesmo período da safra passada.

A produção de açúcar foi de 2,04 milhões de toneladas na quinzena inicial de setembro, baixa de 5,61% sobre igual período de 2018, e acumula 20,01 milhões de toneladas na safra, queda de 4,92% ante 2018/2019.

O diretor Técnico da Unica, Antonio de Padua Rodrigues, afirma no comunicado que “as estatísticas confirmam que a redução da produção de açúcar deve atingir 1 milhão de toneladas pelo Centro-Sul na safra 2019/2020, influenciada principalmente pela retração no Estado de São Paulo”. Até 16 de setembro, a moagem no Estado caiu 1,09% comparativamente a 2018/2019, para 255,55 milhões de toneladas; já a fabricação de açúcar diminuiu 5,74%, para 13,80 milhões de toneladas.

O teor de sacarose na cana, medido na quantidade de Açúcar Total Recuperável por tonelada processada (ATR/t), foi de 154,22 quilos (kg) na primeira quinzena de setembro, maior valor do ciclo até o momento mas queda de 1,44% ante 2018/19. No acumulado da safra 2019/2020, o teor de sacarose está em 135,19 kg de ATR/t, queda de 3,23% sobre 2018/2019.

Venda de etanol

A venda de etanol pelas unidades produtoras da região Centro-Sul nos 15 primeiros dias de setembro somou 1,30 bilhão de litros, queda de 7,90% quando comparada ao mesmo período da última safra. Desse volume, 1,25 bilhão de litros destinaram ao mercado interno e apenas 54,69 milhões de litros para Exportação.

O volume de etanol anidro voltado ao mercado doméstico totalizou 336,85 milhões de litros. No caso do etanol hidratado, foram 911,57 milhões de litros, ante 1,02 bilhão de litros na última quinzena de agosto – declínio de 10,63%.

Rodrigues comentou que essa retração nas vendas é comum para o início de setembro, que tem um dia a menos de comercialização. Além disso, com o início da safra na região Norte-Nordeste, as transferências de etanol à região pelo Centro-Sul diminuem, concluiu o executivo.