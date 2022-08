Centro-Sul processa 38,62 milhões de t de cana na 1ª quinzena do mês, diz Unica

Estadão Conteúdo 24/08/2022 - 12:46 Compartilhe

São Paulo, 24 – A moagem de cana-de-açúcar na primeira quinzena de agosto na região Centro-Sul foi de 38,62 milhões de toneladas. O resultado representa uma queda de 13,73% em comparação com igual período do ano passado, quando foram processadas 44,76 milhões de toneladas. As informações são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), em levantamento quinzenal, divulgado nesta quarta-feira, 24.

O diretor técnico da Unica, Antonio de Padua Rodrigues, disse em nota que a redução na moagem decorreu de “condições climáticas adversas”, que afetaram especialmente as colheitas no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Até o dia 16 de agosto, 256 unidades estavam em operação no Centro-Sul.

Apesar da queda no rendimento, a qualidade da matéria-prima colhida neste início de agosto, mensurada em kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar processada, aumentou 1,8% na comparação com o mesmo período do ciclo agrícola anterior, de 152,50 kg de ATR por tonelada colhida. A produção de açúcar no período totalizou 2,63 milhões de toneladas, queda de 12,06% ante igual período de 2021.

Na primeira metade de agosto, 2 bilhões de litros (-10,17%) de etanol foram fabricados. Do volume total produzido, o hidratado alcançou 1,14 bilhão de litros (-11,91%), enquanto a produção de etanol anidro totalizou 850,57 milhões de litros (-7,72%).

Segundo Rodrigues, a menor disponibilidade de matéria-prima restringiu a disponibilidade de cana-de-açúcar para fabricação de açúcar e etanol. O mix de destino da cana para etanol foi de 53,05% na 1ª quinzena deste mês, leve queda ante o mix de 2021/22 de 53,11%.

Milho

Do total de biocombustível fabricado, a produção a partir do milho nos primeiros 15 dias de agosto foi de 165,67 milhões de litros, ante 135,47 milhões de litros no mesmo período do ciclo 2021/2022, avanço de 22,30%.

“A despeito da produção de etanol, a oferta foi complementada pela contribuição dos produtores de etanol de milho, reduzindo a retração na produção do biocombustível”, acrescentou o diretor técnico da Unica.