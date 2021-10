Centro-Sul processa 35,79 milhões de t de cana na 2ª quinzena de setembro

São Paulo, 13 – As usinas produtoras de cana-de-açúcar do Centro-Sul processaram 35,788 milhões de toneladas na 2ª metade de setembro, um recuo de 11,38% sobre o volume apurado na mesma quinzena da safra 2020/2021 (40,384 milhões de toneladas). Os números fazem parte de levantamento da União da Indústria da cana-de-açúcar (Unica), divulgado nesta quarta-feira.

Segundo a Unica, 225 empresas registraram produção até dia 1º de outubro. “Até o momento, 36 empresas já terminaram a produção no ciclo 2021/2022”, afirma a entidade em comunicado. “Está previsto o encerramento de mais 52 unidades produtoras para a 1ª quinzena de outubro.” As usinas que encerraram os trabalhos até o final do mês passado tiveram queda de 24,2% na moagem em comparação com a safra anterior.

O diretor Técnico da Unica, Antonio de Padua Rodrigues, disse em nota: “Como esperado, a menor oferta de cana-de-açúcar levou a um término antecipado da moagem em muitas unidades produtoras. O estado de São Paulo é quem detém o maior número de unidades cuja moagem já se encerrou, reflexo dos efeitos da condição climática adversa, geadas e, por último, pela incidência de focos de incêndio”.

A qualidade da matéria-prima na 2ª quinzena de setembro, mensurada a partir da concentração de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) por tonelada de cana-de-açúcar, registrou 155,58 kg por tonelada, retração de 3,47% em relação aos 161,18 kg/t observados no ciclo passado.

Na segunda metade de setembro, 43,71% da cana-de-açúcar foi destinada à produção de açúcar, ante 46,21% registrados na mesma data de 2020. A produção do adoçante recuou em 19,09% na segunda quinzena e atingiu 2,319 milhões de toneladas fabricadas, ante 2,866 milhões de toneladas verificadas em igual período do ano anterior.

O volume fabricado de etanol alcançou 1,984 bilhão de litros na segunda quinzena de setembro. O etanol anidro mantém trajetória ascendente, com um aumento de 8,24% na produção, atingindo 847 milhões de litros neste ano ante 783 milhões de litros fabricados no mesmo período de 2020. A produção de etanol hidratado alcançou 1,137 bilhão de litros (-18,29%) na quinzena.

Produtividade

A Unica informou que dados preliminares levantados pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) a partir de uma amostra comum de 104 unidades aponta para produtividade de 58,2 toneladas por hectare colhido na primeira quinzena de setembro, queda anual de 21,3%.

