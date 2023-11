Centro-Sul processa 34,56 milhões de t de cana na 2ª quinzena de outubro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 15:10 Para compartilhar:

São Paulo, 10 – A moagem de cana-de-açúcar pelas usinas do Centro-Sul do Brasil atingiu 34,56 milhões de toneladas na segunda quinzena de outubro da safra 2023/24, aumento de 8,06% em comparação com igual período do ano passado (31,98 milhões de toneladas), informa a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), em levantamento quinzenal, divulgado nesta sexta-feira, 10.

Na quinzena, estavam em operação 258 unidades produtoras na região Centro-Sul. Do total, 241 processavam de cana, oito empresas fabricam etanol a partir do milho e dez eram usinas flex. No mesmo período da safra 2022/23, 229 unidades produtoras estavam em atividade. Na quinzena, 16 unidades encerram a moagem, enquanto no acumulado já se contabilizam 20 unidades. No ciclo anterior, até o fim de outubro, 54 usinas haviam terminado com seu período de processamento.

A produção de açúcar na segunda quinzena de outubro totalizou 2,35 milhões de toneladas. Essa quantidade, quando comparada àquela registrada na safra 2022/23, de 2,15 milhões de toneladas, representa um aumento de 9,42%.

Na segunda metade de outubro, 1,79 bilhão de litros (+11,48%) de etanol foram fabricados pelas unidades do Centro-Sul. Do volume total produzido, o etanol hidratado alcançou 1,07 bilhão de litros (+32,38%), enquanto a produção de etanol anidro totalizou 717,91 milhões de litros (-9,82%).

Do total de etanol obtido na segunda quinzena de julho, 268,62 milhões de litros foram fabricados a partir do milho, em comparação com 217,83 milhões de litros no mesmo período do ciclo 2022/2023, aumento de 23,32%.

A Unica destacou que, apesar das chuvas mais intensas registradas no período, o Estado do Paraná foi o mais prejudicado em termos de operacionalização de colheita e, consequentemente, processamento da matéria-prima. “São Paulo, Minas Gerais e Goiás foram capazes elevar sua moagem quando comparada à primeira metade de outubro”, disse a Unica em nota.

Quanto à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na segunda quinzena de outubro foi de 146,59 kg por tonelada de cana-de-açúcar, em comparação com 144,94 kg por tonelada na safra 22/23 – variação positiva de 1,14%.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias