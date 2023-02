Centro-Sul processa 307,30 mil t de cana na 2ª quinzena de janeiro, diz Unica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/02/2023 - 12:30 Compartilhe

São Paulo, 10 – A moagem de cana-de-açúcar na segunda quinzena de janeiro na região Centro-Sul atingiu 307,30 mil toneladas. Em igual período do ano anterior, o processamento de cana-de-açúcar já havia sido encerrado para a safra.





Os resultados fazem parte do levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia(Unica), divulgado nesta sexta-feira, 10.

Conforme a Unica, continuam em operação 13 unidades no Centro-Sul. Do total, apenas três processam cana-de-açúcar e as outras dez empresas fabricam etanol a partir do milho. No mesmo período na safra 2021/22, nove parques fabris estavam em atividade.

A fabricação do açúcar totalizou 16,65 mil toneladas na segunda quinzena de janeiro. No ano passado, as usinas já haviam entrado na entressafra. A qualidade da matéria-prima colhida em janeiro, mensurada em kg de ATR por tonelada de cana processada, foi de 131,81 kg de ATR por tonelada colhida.





Na segunda metade de janeiro, o mix alcooleiro ficou em 56,87% ante 100% em igual período da safra passada. No intervalo, 213,31 milhões de litros (+26,65%) de etanol foram fabricados pelas unidades do Centro-Sul. O etanol hidratado alcançou 102,66 milhões de litros (-22,50%), enquanto a produção de etanol anidro totalizou 110,65 milhões de litros (+225,18%).

Do volume total de etanol da última quinzena de janeiro, 94% foi fabricado a partir do milho. O grão impulsionou a produção para 200,65 milhões de litros na segunda quinzena de janeiro deste ano, contra 162,81 milhões de litros em igual período do ciclo 2021/22 (avanço de 23,24%).

