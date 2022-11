Centro-Sul processa 26,34 milhões de t de cana na 1ª quinzena do mês, diz Unica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2022 - 12:58 Compartilhe

São Paulo, 24 – A moagem de cana-de-açúcar na primeira quinzena de novembro na região Centro-Sul atingiu 26,34 milhões de toneladas, o que corresponde a um crescimento de 109,32% em relação ao volume registrado em igual período do ano passado, quando foram processadas 12,58 milhões de toneladas. Os números fazem parte do levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta quinta-feira, 24.

Conforme a Unica, até o dia 16 de novembro, 140 unidades estavam em operação no Centro-Sul ante 65 empresas na safra 2021/2022. Na primeira quinzena de novembro, 66 unidades produtoras encerraram a moagem do atual ciclo. No acumulado, o encerramento de safra atinge 118 unidades. Para a segunda quinzena de novembro está previsto o encerramento de atividades de mais 64 unidades produtoras.

A Unica ressaltou que informações preliminares do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) para uma amostra comum de 139 unidades produtoras indicam que foram colhidas 66,9 toneladas por hectare em outubro de 2022, o que representa um aumento de 22% no rendimento agrícola da lavoura na comparação com o mesmo período na safra 2021/2022 (54,9 toneladas por hectare). No período de abril a outubro, o indicador marcou 73,6 toneladas por hectare (+8,5%).

O volume da matéria-prima colhida em novembro, mensurada em kg de ATR por tonelada de cana processada, apresentou avanço de 2,54% na comparação com o mesmo período do ciclo agrícola anterior, registrando 137,10 kg de ATR por tonelada colhida. A produção de açúcar nos primeiros 15 dias de novembro totalizou 1,67 milhão de toneladas, alta de 162,19% em comparação com igual período do ano passado.

Na primeira metade de novembro, o mix alcooleiro ficou em 51,60% ante 60,38% em igual período da safra passada. No intervalo, 1,27 bilhão de litros (+72,01%) de etanol foi fabricado. Do volume total produzido, o hidratado alcançou 603,8 milhões de litros (+70,62%), enquanto a produção de etanol anidro totalizou 671,2 milhões de litros (+73,29%).

Do total de biocombustível fabricado, a produção a partir do milho na primeira quinzena de novembro registrou 188,79 milhões de litros, em comparação com 150,66 milhões de litros no mesmo período do ciclo 2021/2022 – avanço de 25,31%.

