Centro-Sul processa 19,687 milhões de t na 1ª quinzena de outubro, diz Unica

São Paulo, 26 – As usinas de cana-de-açúcar do Centro-Sul processaram 19,69 milhões de toneladas do produto na 1ª metade de outubro da safra 2021/22, o que representa uma queda de 46,77% sobre o volume apurado na mesma quinzena da safra 2020/2021 (36,99 milhões de toneladas). O Estado de São Paulo registrou moagem de 11,02 milhões de toneladas (-49%) e nos demais Estados da região Centro-Sul a quantidade processada na quinzena alcançou 8,67 milhões de toneladas (-43,65%).

Segundo comunicado da Unica, em virtude do baixo volume de processamento de matéria-prima na quinzena, houve uma queda generalizada na produção de açúcar e etanol de cana. A produção de açúcar retraiu em 56,28% nos últimos 15 dias do mês e atingiu 1,15 milhões de toneladas, ante 2,62 milhões de toneladas verificadas em igual período do ano anterior.

Já a produção quinzenal de hidratado alcançou 647 milhões de litros, registrando queda de 50,68%. A Única explica que, a despeito do aumento da quantidade de matéria-prima destinada a produção do etanol anidro, cujo porcentual foi de 30,1% frente a 20,8% no mesmo período na safra anterior, a fabricação do aditivo, em virtude da queda na moagem, retraiu em 22,53%, totalizando 590 milhões de litros. Assim, a produção total de etanol foi de 1,237 bilhão de litros, queda de 40,33% ante igual período do ano passado.

O executivo da Unica, Antonio de Padua Rodrigues, destaca na nota que “apesar dos preços atrativos do açúcar no mercado externo, as unidades açucareiras deixaram de produzir mais de 1 milhão de toneladas do adoçante como resultado da alteração no seu mix de produção, procurando atender seus compromissos com os contratos de açúcar e, concomitantemente, aumentar a oferta de etanol no mercado interno”.

Segundo a Unica, o número de unidades operando até 16 de outubro foi de 195 empresas. Até o momento, 67 empresas já terminaram a produção no ciclo 2021/2022. Está previsto o encerramento de mais 83 unidades produtores para a 2ª quinzena de outubro. As unidades que encerraram a safra até a 1ª quinzena de outubro, tiveram uma redução de moagem em relação à safra passada de 21,9%.

A qualidade da matéria-prima na 1ª quinzena de outubro, mensurada a partir da concentração de açúcares totais recuperáveis por tonelada de cana-de-açúcar, registrou 156,19 kg de ATR por tonelada, com retração de 4,89% em relação aos 164,21 observados no ciclo passado.

