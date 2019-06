Centro-Sul colheu 4,6% da área prevista para segunda safra de milho, diz AgRural

São Paulo, 10 – A colheita de milho de segunda safra alcançava 4,6% da área no Centro-Sul do País até quinta-feira da semana passada, 6, informou nesta segunda-feira, 10, a AgRural, em nota. De acordo com a consultoria, as temperaturas mais baixas no início de junho dificultam a perda de umidade nas lavouras que já estão em ponto de colheita.

De todo modo, o porcentual já retirado do campo é maior do que em igual período do ano passado, quando 1,9% havia sido ceifado. Em relação à média de cinco anos, de 2,5%, os trabalhos também estão avançados, diz a AgRural.

O Estado de Mato Grosso lidera no ranking, com 7% da área prevista de milho safrinha já colhida. Paraná vem em seguida, com 4,7% e, Mato Grosso do Sul, em terceiro, com 2,7%.

“A expectativa é de que a colheita ganhe impulso nos próximos dias, favorecida pela continuidade do tempo seco no Centro-Sul”, diz a nota.

A AgRural recorda, ainda, que no início de maio estimou produção recorde de milho segunda safra em 2019, com 73,5 milhões de toneladas, montante 20 milhões de toneladas acima da safrinha de 2018, quando houve quebra por estiagem. Avisa, também, que nesta semana haverá divulgação de novos números.