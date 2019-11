Centro histórico de SP recebe festival gratuito para estimular relação com a região

O centro histórico de São Paulo vai receber o 1º Festival A Vida no Centro, nos dias 9 e 10 de novembro, com atrações musicais, visitas guiadas, debates e atividades para crianças. O evento gratuito será realizado na Praça Antônio Prado e busca estimular a relação da população com a região.

Todas as atividades do festival serão gratuitas e boa parte será ao ar livre. Na rua 15 de novembro, a cantora Mariana Aydar vai se apresentar no sábado (9), a partir de 20h. A programação musical, no entanto, começa às 16h. No domingo (10), os shows começam 15h.

O festival terá uma arena infantil na Praça Antônio Prado, com histórias contadas para as crianças, teatro e passeios guiados para ensinar a história de São Paulo por meio de visitas aos prédios históricos da região.

A programação do AVNC também inclui debates sobre cidades, realizados no CCBB. Um dos painéis falará sobre negócios de impacto social, gastronomia e o poder da diversidade no Centro.