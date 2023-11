Centro-esquerdista Daniel Noboa é empossado na Presidência do Equador

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/11/2023 - 13:58 Para compartilhar:

O centro-esquerdista Daniel Noboa foi empossado nesta quinta-feira (22) pelo Parlamento como novo presidente do Equador por um período de 18 meses, nos quais deverá lidar com a violência do tráfico de drogas e dificuldades econômicas.

“Está empossado como presidente”, disse o presidente do Legislativo, Henry Kronfle, no juramento de posse do milionário empresário de 35 anos, que se tornou o mais jovem presidente da história do Equador após o retorno à democracia em 1979.

