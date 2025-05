Centro-esquerda vence em Trento; Bolzano precisará de 2º turno

TRENTO, 5 MAI (ANSA) – Após as eleições municipais na região de Trentino-Alto Ádige, a cidade de Trento continuou nas mãos da centro-esquerda, enquanto Bolzano elegerá um novo prefeito apenas no segundo turno, agendado para o dia 18 de maio.

Na capital trentina, o prefeito cessante, Franco Ianeselli, foi reconfirmado no primeiro turno com 54,61% dos votos, resultado pouco abaixo do pleito em 2020, quando registrou 54,66%. Candidata de centro-direita, Ilaria Goio teve apenas 26,69% das preferências.

Bolzano, por sua vez, necessitará de um segundo turno ainda neste mês. Claudio Corrarati, da centro-direita, foi o mais votado com 36,25%, seguido por Juri Andriollo, da centro-esquerda, com 27,30%.

“Olhando para os resultados, obtivemos um equilíbrio importante como uma coalizão de centro-direita. Agora, tudo começará com um novo jogo, por isso tentaremos garantir que a confiança que foi depositada pelos cidadãos possa ser trazida de volta ao centro do nosso caminho político e, acima de tudo, agradecemos até agora à confiança que nos foi dada já no primeiro turno”, declarou Corrarati.

A participação eleitoral nos dois municípios registrou queda no pleito de ontem (4). Em Trento, somente 49,9% dos eleitores compareceram às urnas, queda de mais de 10 pontos percentuais em comparação com 2020. Bolzano, por sua vez, teve 60%, com 5,4% a menos que na última eleição. (ANSA).