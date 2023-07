Centro-esquerda tem prefeito e governador mais amados da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/07/2023 - 9:01 Compartilhe

ROMA, 10 JUL (ANSA) – Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (10) mostrou que a centro-esquerda tem o prefeito e o governador mais admirados na Itália.

O levantamento foi realizado pelo instituto Noto Sondaggi para o jornal econômico Il Sole 24 Ore e coloca o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, na liderança do ranking de chefes municipais, com índice de 65% de aprovação.

Em seguida aparecem Marco Fioravanti (Ascoli Piceno), da legenda de direita Irmãos da Itália (FdI), com 64,5%, e Antonio Decaro (Bari), do centro-esquerdista Partido Democrático (PD), com 64%.

“O apoio é algo que, na política, pode chegar e ir embora.

Está bem assim e vamos continuar a trabalhar”, minimizou Sala, que hoje não pertence a nenhum partido, mas é prefeito de Milão desde 2016 com apoio do campo progressista.

Já entre os governadores, o primeiro colocado é Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna), do PD, com 69%, superando Luca Zaia (Vêneto), do partido de direita Liga, com 68,5%, e que foi o líder regional mais admirado na Itália nos últimos 12 anos.

Em terceiro lugar está Massimiliano Fedriga (Friuli Veneza Giulia), também da Liga, com 64%. Governador desde o fim de 2014, Bonaccini chegou a concorrer neste ano para o cargo de secretário-geral do PD, porém acabou derrotado por sua ex-vice, a deputada Elly Schlein, que hoje lidera o campo progressista no país.

“Na prática, o fio que liga Bonaccini e Sala não é a coalizão de centro-esquerda, mas serem percebidos pela população como defensores de toda a opinião pública, independentemente das ideologias, e portadores do interesse dos cidadãos”, explicou Antonio Noto, diretor do instituto de pesquisas. (ANSA).

