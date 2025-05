Centro-direita vence eleições em Portugal

LISBOA, 19 MAI (ANSA) – A coalizão de centro-direita Aliança Democrática (AD) venceu as eleições gerais em Portugal no último domingo (18), mantendo o primeiro-ministro, Luís Montenegro, no cargo, ainda que não tenha alcançado maioria parlamentar.

A AD obteve 32,7% dos votos, contra 23,4% do Partido Socialista, enquanto o partido populista da extrema direita Chega, com 22,6%, viu seu apoio nas urnas crescer. O resultado dá a Montenegro entre 85 e 96 assentos no Parlamento de 230 membros, abaixo dos 116 necessários para uma maioria governativa.

Ainda faltam os votos dos eleitores do exterior, que devem eleger quatro deputados nos próximos dias e podem dar o segundo lugar ao Chega.

Ainda que o balanço final seja positivo para a direita portuguesa, não resolve o problema da governabilidade, já que mais uma vez, Montenegro prometeu, como fez há um ano, que não fará alianças com a extrema-direita.

Líderes europeus felicitaram o premiê pelo resultado eleitoral.

“Caro Luís Montenegro, parabéns pela vitória! Esta é uma excelente notícia para Portugal e para toda a Europa, que só pode se beneficiar de continuidade e estabilidade. Fizemos um ótimo trabalho juntos e ainda há muito a fazer”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O mesmo fez o presidente do Conselho Europeu, o também português e ex-premiê do país, António Costa.

“Trabalharei em estreita colaboração com o próximo governo português para tornar a Europa mais forte, mais próspera e mais autônoma. Estes podem ser tempos difíceis. Mas sei que, como no passado, a UE alcançará seus objetivos e sairá mais forte”, falou Costa. (ANSA).