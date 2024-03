Centro-direita lidera eleições legislativas em Portugal

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 10/03/2024 - 19:31 Para compartilhar:

Com 75% dos votos apurados, AD tem mais de 31% dos votos. Partido de extrema-direita Chega deve mais do que dobrar número de cadeiras e se confirma como terceira força do parlamento português. Resultados preliminares divulgados na noite deste domingo (10/03) apontam a coligação conservadora de centro-direita Aliança Democrática como vencedora das eleições legislativas de Portugal, com 31,36% dos votos. Em seguida, com 28,84%, aparece o Partido Socialista (PS), e como terceira força, o Chega, de extrema-direita, com 19,30% dos votos. Os números foram divulgados pelo Ministério do Interior, com 75% dos votos apurados

A Iniciativa Liberal teve 3,50%, o Bloco de Esquerda 3,46% e a aliança de comunistas e ambientalistas CDU, 2,77%.

Guinada à direita

Os resultados preliminares apontam para uma guinada de Portugal à direita, após mais de oito anos de governo do primeiro-ministro socialista António Costa. Além disso, revelam um grande avanço da extrema direita, que nas eleições legislativas de 2022 havia conquistado 12 cadeiras com 7,18% dos votos – agora, teve quase o triplo dessa porcentagem.

Se os dados se confirmarem, o AD, embora vencedor, não terá maioria para formar um governo, necessitando uma coalizão com o Chega, algo que o líder da coligação de centro-direita, Luís Montenegro, tem negado ativamente.

A apuração parcial também confirma o fracasso dos socialistas, liderados por Pedro Nuno Santos. Em 2022, a legenda havia conquistado 120 assentos, obtidos com 41,37% dos votos.

As eleições legislativas foram antecipadas em dois anos em Portugal, depois de Costa ter anunciado sua renúncia em novembro do ano passado, após o Ministério Público revelar que estava o investigando por alegadas irregularidades em relação a tráfico de influência.

