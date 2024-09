Centro de Israel é atingido pela 1ª vez por míssil houthi

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 15/09/2024 - 13:31 Para compartilhar:

Grupo rebelde do Iêmen diz ter usado um novo míssil hipersônico balístico que percorreu 2 mil km em pouco mais de dez minutos. Ataque não deixou feridos.O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que cobraria um “preço alto” dos houthis do Iêmen por um ataque a míssil que atingiu o centro de Israel pela primeira vez na manhã deste domingo (15/09).

Segundo um porta-voz dos houthis, o grupo usou um novo míssil hipersônico balístico que percorreu 2 mil quilômetros em pouco mais de dez minutos.

Inicialmente, Israel afirmou que o míssil caiu num descampado. Depois, disse que o projétil provavelmente se fragmentou no ar após ser interceptado. Não há relatos de feridos.

Ainda de acordo com os militares de Tel Aviv, o país foi alvo de outros 40 projéteis disparados a partir do Líbano – todos, afirmam, foram interceptados ou caíram em áreas abertas.

“Estamos em uma campanha em múltiplas frentes contra o eixo do mal do Irã, que está buscando nossa destruição”, disse Netanyahu durante uma reunião com membros de seu gabinete. “Eles [os houthis] devem saber que nós vamos cobrar um preço alto por qualquer tentativa de nos atacar.”

Na ocasião, o premiê lembrou o bombardeio israelense em julho deste ano ao porto de Hodeida, que matou seis pessoas e feriu outras 80 – uma retaliação a um ataque por drone do grupo que atingiu Tel Aviv, matando um civil e ferindo outros quatro.

Tensões regionais

Alegando agir em solidariedade aos palestinos, os houthis têm repetidamente disparado mísseis e drones na direção de Israel desde o início da guerra na Faixa de Gaza, deflagrada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

O grupo iemenita também tem feito ataques frequentes a navios comerciais transitando no Mar Vermelho. A maioria das embarcações alvo dos rebeldes não tem qualquer relação com Israel.

O Irã e grupos aliados, como o libanês Hezbollah, têm atacado Israel e seus parceiros militares, que retaliam as ações. Esses ataques e contra-ataques ameaçaram, em diversas ocasiões, desencadear um conflito de maiores proporções.

As tensões na fronteira entre Israel e Líbano já forçaram dezenas de milhares de civis nos dois lados a deixarem suas casas. Israel tem ameaçado lançar uma operação militar contra o Hezbollah para garantir que seus cidadãos possam voltar às suas casas.

Três reféns possivelmente mortos em um ataque aéreo israelense

Também neste domingo, o Exército israelense anunciou haver uma “alta probabilidade” de que três reféns que eram mantidos pelo Hamas em Gaza tenham sido mortos em um ataque aéreo de suas próprias forças, em novembro, junto com um combatente sênior do Hamas.

O trio havia sido sequestrado em 7 de outubro pelo Hamas e seus corpos foram resgatados em dezembro.

ra (Reuters, AP, dpa)