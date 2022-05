Centro de Excelência de Ginastica Rítmica, em São Caetano do Sul, tem as obras concluídas após 6 seis anos O equipamento vai abrigar a seleção brasileira e atletas do esporte que conseguiu medalhar nos Jogos Olímpicos nas últimas três edições





As obras do Centro de Excelência de Ginastica Rítmica, erguido em São Caetano do Sul, no interior paulista, cidade-natal do campeão olímpico da ginástica artística Arthur Zanetti, foi entregue esta semana para a cidade, polo do esporte no país.

Com o custo total de R$ 8,53 milhões, o Centro de Excelência de Ginastica Rítmica recebeu um repasse de R$ 7,26 milhões por parte do Governo Federal. Com a conclusão das obras, o próximo passo será a equipagem do ginásio, que então estará pronto para ser utilizado pelos atletas e pela comunidade.

-Com certeza vai ser um centro de ginástica não só para a cidade de São Caetano, mas para a seleção, já que essa estrutura será utilizada para treinos e campings de nossos principais atletas- ressaltou a presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Luciene Resende.

A ginástica, que concluiu a terceira Olimpíada seguida com medalha, terá mais um local para o crescimento do esporte, conforme explicou a dirigente.

-Com esse centro certamente vamos revelar novos atletas e fazer com que mais crianças tenham acesso ao esporte, que é uma grande e poderosa ferramenta de inclusão social- completou Luciene Resende;