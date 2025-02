Centro Carter confirma vitória de González na Venezuela

CARACAS, 18 FEV (ANSA) – Um dos principais observadores internacionais da eleição na Venezuela realizada em 28 de julho do ano passado, o Centro Carter confirmou em seu relatório final que o candidato da oposição Edmundo González venceu o pleito com 67,1% dos votos, contra 30,4% do presidente Nicolás Maduro.

“Segundo o resultado das atas de 81,7% das seções eleitorais, Edmundo González obteve 7.156.462 votos, e Nicolás Maduro, 3.241.461”, diz a análise do Centro Carter, especificando que “a diferença entre os dois candidatos é de 3.915.001 votos”.

O observatório destacou ainda que nas 18,3% das seções restantes há 3.576.544 eleitores registrados, ou seja, “um número inferior à diferença entre o total de votos de González e Maduro”.

O documento final divulgado pelo órgão também esclareceu que “mesmo em um cenário mais extremista, os resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral [CNE] da Venezuela são estatisticamente impossíveis”, acrescentando ainda que as eleições “não respeitaram os parâmetros democráticos”.

Apesar da falta de comprovação do resultado do pleito pelo CNE, Maduro foi empossado para mais um mandato como chefe de Estado no último dia 10 de janeiro.

O Centro Carter também abordou em sua análise que o chavista continua a responder à oposição “com repressão e restrições dos direitos políticos fundamentais, incluindo a liberdade de expressão, associação e movimento”.

“Organizações de direitos humanos, como a Missão Internacional de Verificação de Fatos das Nações Unidas, documentaram detenções em massa de opositores, incluindo menores, bem como casos de tortura, agressão sexual e mortes de pessoas detidas”, concluiu o relatório do observatório internacional. (ANSA).