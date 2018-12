‘Central do Brasil’ terá sessão em alta definição

O filme Central do Brasil será exibido neste sábado, 22, no IMS paulista, em cópia restaurada e em alta definição. Tido como um marco do cinema brasileiro, o longa dirigido por Walter Salles completou 20 anos em 2018 e tem no elenco Fernanda Montenegro, Vinicius de Oliveira, Marília Pêra. Um clássico que também ganhou uma nova edição em DVD.

Central do Brasil

Instituto Moreira Salles. Avenida Paulista, 2.424, tel. 2842-9120. Sáb. (22/12), às 19h. R$ 8

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.