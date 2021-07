Centrais sindicais discutem geração de emprego e renda com governador João Doria

Presidentes das maiores centrais sindicais do país se reuniram nesta quinta (8/7) com o governador João Doria no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. É a terceira reunião das centrais com o governador em quatro meses — o presidente Jair Bolsonaro, em contrapartida, não recebeu o movimento sindical nenhuma vez desde o início do governo.

Na pauta do encontro, estiveram medidas para geração de emprego e renda para os trabalhadores e a aceleração da vacinação. Uma nova reunião, com a presença do secretário da Fazenda Henrique Meirelles, foi agendada para o fim do mês.

“As centrais sindicais estão dialogando com todos, exceto com o governo federal, que se nega ouvir a pauta dos trabalhadores. Já é a terceira reunião com o governador. Medidas práticas já foram adotadas, sejam elas no âmbito do enfrentamento à pandemia ou em políticas de proteção à renda e aos empregos. Apesar das profundas divergências, nosso papel é dialogar e construir o melhor caminho em benefício de quem representamos: o trabalhador”, afirmou Antonio Neto, presidente da CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros).

Na reunião, Doria sinalizou que irá ampliar o vale-gás, benefício de três parcelas de R$ 100, recentemente anunciado. O governador disse ainda que há expectativa de crescimento de 7% no PIB do Estado, acima da média nacional esperada, na faixa de 5%.

