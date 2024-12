Cento e sete migrantes são resgatados no Canal da Mancha no dia de Natal

Autoridades francesas informaram ter resgatado, nesta quarta-feira (25), 107 migrantes que tentavam atravessar o Canal da Mancha com destino à Grã-Bretanha.

Cerca de 12 operações de resgate foram efetuadas durante o dia de Natal ao longo da costa norte da França, disse, em nota, a Prefeitura marítima francesa do Canal e do Mar do Norte.

Pela manhã, foram resgatados 30 passageiros de um barco perto de Dunkirk, enquanto outros a bordo quiseram prosseguir viagem e ficaram sob custódia britânica quando entraram em águas do Reino Unido, afirmaram as autoridades marítimas.

Outra embarcação com problemas no motor foi detectada horas depois, também perto de Dunkirk, e os 51 passageiros a bordo foram resgatados.

Posteriormente, 26 pessoas foram retiradas de uma embarcação em dificuldades perto de Calais.

O Canal da Mancha é “uma zona especialmente perigosa, sobretudo no inverno, para barcos precários e superlotados”, assinalou a Prefeitura no comunicado.

Pelo menos 73 migrantes morreram este ano tentando cruzar o Canal rumo ao Reino Unido, segundo as autoridades de Pas-de-Calais.

