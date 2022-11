Centeno quer que BCE envie mensagem clara sobre altas de juros mais moderadas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/11/2022 - 14:53 Compartilhe

Por Sergio Goncalves e Andrei Khalip

LISBOA (Reuters) – O Banco Central Europeu deve desacelerar o ritmo dos aumentos dos juros a partir de dezembro e enviar uma mensagem clara de que altas recordes de 75 pontos-base não são a norma, já que a inflação deve atingir o pico neste trimestre, disse a autoridade do BCE Mario Centeno à Reuters.

O BCE elevou os juros em 75 pontos-base em cada uma de suas duas últimas reuniões, aumentando sua taxa de depósito em 200 pontos, de mínimas históricas para 1,5%, em apenas três meses.

“Estamos nos aproximando de níveis de juros que consideramos compatíveis com a estabilidade de preços no médio prazo, o que significa que não se pode concretizar a ideia de que altas de 75 pontos são a norma”, disse Centeno, que é presidente do Banco de Portugal.

“É importante acabar com este ciclo de aumentos de forma confiável, e mais importante do que o número (do aumento da taxa) em si é transmitir esta narrativa ao público… Estamos realmente tentando transmitir essa previsibilidade sobre o futuro e espero que a reunião de dezembro seja muito clara sobre isso.”

Ele se recusou a prever se os juros subirão em 50 ou 25 pontos-base, ou se mais aumentos serão necessários no ano que vem.

A inflação na zona do euro ficou em 10,6% em outubro na base anual, mais de cinco vezes a meta de 2% do BCE, mas Centeno disse que os dados apontam para um pico da inflação neste trimestre. Ele citou estimativas do Banco Mundial de que os preços de energia, minerais, alimentos e fertilizantes cairão no próximo ano.

(Reportagem de Andrei Khalip)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias