Centeno diz que a normalização da política monetária pelo BCE precisa acontecer de forma sustentável

LISBOA (Reuters) – A normalização da política monetária do Banco Central Europeu após um longo período de taxas de juros ultrabaixas é necessária e precisa acontecer de forma sustentável, aumentando a capacidade de intervenção do BCE, disse na terça-feira o membro do Conselho do banco Mario Centeno.

Com a inflação subindo a um recorde de 7,5% na zona do euro no mês passado, bem acima da meta de 2% do BCE, as autoridades estão cada vez mais defendendo uma rápida redução dos estímulos, e vários querem um aumento dos juros logo em julho.





“Se isso (normalização) for feito com a sustentabilidade que todos nós queremos, e o BCE está trabalhando nisso, significará uma maior capacidade de intervenção do banco central a curto e médio prazos”, disse o chefe do Banco de Portugal aos repórteres.

Centeno afirmou que a decisão sobre política monetária será coletiva e que o BCE deve comunicar coerentemente as razões por trás de suas decisões às pessoas e empresas.

(Reportagem de Sergio Gonçalves)