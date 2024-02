Centenas vão às ruas na Sérvia contra indulto de condenados por assassinato de jornalista

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/02/2024 - 13:27 Para compartilhar:

Centenas de pessoas protestaram nas ruas da capital sérvia, Belgrado, nesta segunda-feira (5), contra uma decisão de recurso que absolve quatro ex-agentes dos serviços de Inteligência, condenados em primeira instância pelo homicídio, em 1999, de um jornalista muito crítico do governo.

Slavko Curuvija, proprietário e editor-chefe de dois jornais independentes, foi uma das vozes críticas mais influentes na Sérvia na década de 1990. Foi morto a tiros na frente de sua casa em Belgrado, em 11 de abril de 1999.

À época, a Sérvia estava sob as bombas da Otan, no âmbito de uma operação em resposta à brutal repressão que o regime de Milosevic exerceu contra a rebelião separatista dos albaneses do Kosovo.

O ex-chefe dos serviços de Inteligência Radomir Markovic e outro funcionário de alto escalão do mesmo órgão, Milan Radonjic, foram condenados a 30 anos de prisão. Outros dois membros proeminentes dos serviços de segurança, Ratko Romic e Miroslav Kurak, foram condenados a 20 anos de prisão cada.

Os quatro foram absolvidos em 2 de fevereiro, em uma sentença muito criticada pela ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), pela oposição sérvia, pela comunidade internacional e por diversas associações de defesa dos direitos dos jornalistas.

Na segunda-feira, várias centenas de pessoas fizeram 25 minutos de silêncio para denunciar “25 anos sem justiça”.

O indulto “é uma mensagem do Estado para os jornalistas, dizendo-lhes que não estão protegidos”, reagiu o presidente da Associação Independente de Jornalistas da Sérvia, Zeljko Bodrozic.

“E o que os cidadãos deveriam ver é que eles próprios não estarão protegidos, se os jornalistas não estiverem”, completou.

