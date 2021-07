Centenas se reúnem em Roma para despedida de Raffaella Carrà

ROMA, 7 JUL (ANSA) – Um cortejo fúnebre reuniu centenas de pessoas pelas ruas de Roma nesta quarta-feira (7) para se despedir da artista italiana Raffaella Carrà. Por cerca de uma hora e meia, o carro com o corpo da cantora, apresentadora e atriz passou pelos principais pontos que marcaram sua carreira artística.

A rota começou pelo Auditório do Foro Itálico, e passou em frente à sede da emissora RAI na via Teulada, ao Teatro delle Vittorie, à unidade da RAI na viale Mazzini e se dirigiu até o Campidoglio, onde o funeral será realizado, na Sala Protomoteca, até a manhã da sexta-feira (9).

Em cada uma das paradas, muitos fãs e amigos estavam presentes e longos aplausos foram registrados. O cortejo foi recebido, ao fim do percurso, pela prefeita de Roma, Virginia Raggi, por familiares e pelo diretor e amigo Sergio Iapino.

Logo após o fim da primeira homenagem, um longa fila com centenas de pessoas se formou nos arredores do Campidoglio para um último adeus à artista, considerada um ícone da cultura do país.

O velório seguirá nesta quarta até a meia-noite, na quinta também da manhã à noite e na sexta, após a despedida às 9h, uma missa será realizada, a partir das 12h (hora local) na Basílica de Santa Maria.

A artista multifacetada morreu na última segunda-feira (5), aos 78 anos, por uma doença que enfrentava “há tempos”, mas que não foi revelada. Dona de um carisma inconfundível, Carrà estava presente na vida dos italianos desde a década de 1960.

Além da longa carreira como apresentadora da RAI, a italiana também lançou 25 álbuns e participou de 26 filmes. (ANSA).

