Centenas marcham em Hong Kong para lembrar repressão em Tiananmen

Centenas de pessoas marcharam neste domingo (27) em Hong Kong, antes do 29º aniversário da repressão das autoridades chinesas contra manifestantes pró-democracia na praça de Tiananmen, em Pequim.

A região semiautônoma de Hong Kong é o único lugar no território chinês, onde, a cada ano, recorda-se o aniversário do massacre com uma vigília popular no Victoria Park, em 4 de junho. O desfile sempre acontece dias antes do evento.

Durante o ato, organizado por um grupo de veteranos ativistas pró-democracia, os manifestantes pediram justiça para as vítimas de Tiananmen e reivindicaram do governo que liberte Liu Xia, a viúva do Prêmio Nobel da Paz Liu Xiaobo. Ela continua em prisão domiciliar desde a morte de seu marido no ano passado.

Os participantes da marcha gritaram palavras de ordem como “Responsabilidade pelo massacre!”, ou “Chorem o 4 de junho, resistam ao autoritarismo”, enquanto caminhavam do distrito financeiro de Wan Chai até a sede da delegação do governo chinês na cidade.

A inabilitação de deputados pró-democracia no Parlamento e o veto a que alguns ativistas se apresentem a cargos públicos gerou preocupação em relação a um crescente controle de Pequim sobre as apreciadas liberdades em Hong Kong.

Centenas de pessoas – mais de mil, segundo algumas fontes – morreram na praça de Tiananmen, em 4 de junho de 1989, quando o Partido Comunista chinês enviou tanques para dissolver um protesto liderado por estudantes para pedir reformas democráticas.