Centenas invadem usina elétrica no Paquistão em protesto contra apagões

Centenas de pessoas invadiram uma usina elétrica em Sibi, uma das cidades mais quentes do Paquistão, na noite de quinta-feira para protestar contra cortes de energia de até 20 horas por dia, anunciou a polícia nesta sexta-feira (5).

Sibi está localizada na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, onde as temperaturas podem chegar a 50°C durante as ondas de calor.

Um grupo de cerca de 800 pessoas invadiu a usina e saqueou um escritório, disse um policial, acrescentando que o caso foi aberto no tribunal.

Quedas de energia programadas são comuns no Paquistão devido à escassez de combustível.

No Baluchistão, a maior província do país do sul da Ásia, as interrupções devem-se a um déficit na produção de eletricidade e a atrasos nos pagamentos.

Afzal Baloch, porta-voz da Companhia de Fornecimento Elétrico de Quetta, disse à AFP que a empresa sofre prejuízos mensais “significativos” devido a contas não pagas.

No entanto, um manifestante, Noor Ahmad, explicou na sexta-feira que eles foram “forçados” a agir face a “interrupções excessivas que duram horas, apesar das contas serem pagas a tempo”.

Sibi é uma das áreas habitadas mais quentes do Paquistão.

Os cientistas afirmam que estes períodos de calor são cada vez mais longos, mais frequentes e mais intensos como resultado da mudança climática.

O Baluchistão também é uma das províncias mais pobres do Paquistão e sofre de problemas de segurança, emprego e abastecimento de água.

