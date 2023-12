Centenas de moedas e barra de ouro apreendidas na fronteira entre França e Suíça

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/12/2023 - 13:31 Para compartilhar:

As autoridades aduaneiras da França descobriram recentemente barras de ouro e mais de 800 moedas de ouro com as efígies de reis e rainhas da Inglaterra durante uma fiscalização na rodovia em Mulhouse, perto da fronteira suíça.

Em 14 de dezembro, agentes do posto alfandegário interceptaram um veículo com placa britânica no qual viajavam duas pessoas. No veículo havia, também, um verdadeiro tesouro estimado em mais de 600.000 euros (R$ 3,2 milhões na cotação atual).

Durante a fiscalização, o motorista, de aproximadamente 50 anos, afirmou que havia partido da Suíça em direção ao Reino Unido.

O homem admitiu imediatamente que estava transportando dinheiro em espécie, antes de apresentar um extrato bancário no qual constava o montante de cédulas, títulos, metais preciosos e matérias-primas, sem especificar a quantia transportada.

Ao revistar bagagens e mochilas, os fiscais descobriram vários lotes de envelopes contendo quatro barras de ouro de um quilo cada e 852 moedas de ouro com as imagens de George V, Edward VII, Victoria e Elizabeth II.

Isso configura um delito por não cumprimento da obrigação de declarar dinheiro em espécie no valor de 10.000 euros ou mais ao entrar na União Europeia.

Inicialmente detidas pela Justiça, “as duas pessoas foram libertadas”, declarou a procuradora de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot.

Uma investigação preliminar foi aberta para esclarecer a origem do tesouro apreendido.

