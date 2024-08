Centenas de migrantes desembarcam na Itália; etíope dá à luz

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/08/2024 - 15:01 Para compartilhar:

LAMPEDUSA, 24 AGO (ANSA) – Mais de 300 migrantes desembarcaram neste sábado (24) na ilha de Lampedusa, no sul da Itália, em ao menos cinco barcos resgatados, sendo que em um deles uma jovem etíope grávida deu à luz.

A primeira embarcação de 10 metros foi encontrada pelo barco patrulha Cp271, com 125 bengaleses, egípcios, eritreus, etíopes, paquistaneses e sírios a bordo, incluindo quatro mulheres e cinco menores. O grupo relatou ter saído de Sabratah, na Líbia, após pagar entre 5,5 mil e 7 mil euros.

Enquanto isso, a Guarda de Finanças engatou um bote de borracha com outros 36 migrantes, incluindo duas mulheres e um menor.

Todos são provenientes da Síria, Sudão e Paquistão e haviam embarcado na Líbia.

Em outra embarcação, com 46 pessoas a bordo, uma jovem etíope grávida deu à luz, em um contexto dramático. Imediatamente, após o desembarque no cais de Favarolo, em Lampedusa, a mulher e o recém-nascido foram transferidos para o hospital da ilha. Ambos estão com boa saúde, segundo os relatos. (ANSA).